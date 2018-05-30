İYİ Parti’nin Edirne birinci sıra adayına YSK’dan veto

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füzeleri ile ilgili operasyonel kaygıları olduğunu belirterek bunun teknik izahını şöyle yaptı: “Türkiye’nin S-400’leri F-35’lerin yanında tutmasını istemeyiz.”