İYİ Parti’nin Edirne birinci sıra adayına YSK’dan veto

İYİ Parti Edirne birinci sıra milletvekili adayı Prof. Dr. Mehmet Akalın’ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü.
İYİ Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, partinin bugüne kadar çok sayıda engellemeye maruz bırakıldığı belirtilerek “Seçime sokmamaya çalıştılar, seçmeni tehdit ettiler, başaramadılar. Şimdi de Meclis’e sokmamaya çalışıyorlar” dendi. Adaylığın usulü gerekçelerle düşürüldüğü belirtilen açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gerekli yanıtı yarın Uzunköprü’deki mitingde vereceği vurgulandı.
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