İYİ Parti’nin görüşü: AKP ‘Sol geliyor’ korkusu yarattı, ‘tezgah’ı anlatamadık

İYİ Parti’nin seçim değerlendirme toplantısında AKP’nin ‘Sol geliyor’ korkusunu yarattığı, ‘nasıl bir tezgâh kurulduğunun anlatılamadığı’ değerlendirmesi yapıldı.

Parti, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 10’luk oy oranıyla 43 milletvekilini Meclis’e soktu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy oranı ise yüzde 7.3. Akşener sonucu ‘kazanım’ diye nitelemişti.

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Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Akşener, seçimlerin ardından ilk kez ‘A takımı’yla bir araya geldi.

Akşener ve ekibi, yüzde 10’luk oyu ‘sıfırdan başarı’ olarak değerlendirirken, hedefi ‘yerel seçim’ olarak belirledi.

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Parti içi kriz iddiasını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, “Partimiz demir leblebi gibi. Yutmaya çalışanın kursağında kalır” dedi. Akşener’in güvenoyu aldığı toplantıda, istifasına dönük gündemin bile açılmadığı ve partililerin Akşener’i ayakta alkışladığı öğrenildi.

Toplantıda, seçim sürecinin son 10 günde şekillendiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP adayı Muharrem İnce arasındaki tartışma dozunun yükselmesiyle ‘Sol geliyor’ korkusunun yaratıldığı ve bu algıyla AKP’den İYİ Parti’ye gelecek bir kısım oyun MHP’ye kaydığı, CHP tabanının ise ‘kemikleştiği’ değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi.

‘Sol’un AKP tarafından seçmene öcü gibi gösterildiğini belirten parti kaynakları, “Biz ise nasıl bir tezgâh kurulduğunu anlatamadık” değerlendirmesinde bulundu.