İYİ Parti’nin büyükşehir adayları belli oluyor: Özdağ, Hablemitoğlu, Koncuk…

İYİ Parti’de, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde bazı büyükşehir adaylıkları için öne çıkan isimler belli olmaya başladı.

Konuyla ilgili toplantıların devam ettiği saatlerde İYİ Parti genel merkezden gelen bilgilere göre, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ İstanbul, 2002’de öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu İzmir, eski Kamu-Sen başkanı Adana Milletvekili İsmail Koncuk Adana, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı Muğla, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok Balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı için adı öne çıkan adaylar arasında.

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Dervişoğlu ne yalanladı ne doğruladı

İYİ parti kulislerinden gelen ilk bilgiler sonrası sözkonusu isimlerin adaylığı ‘nihai karar ve açıklama’ olarak haberlere yansıdı. Bunun üzerine bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu şöyle dedi: “Bazı yayın organlarında İYİ Partinin İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana’da Büyükşehir adaylarını açıkladığına dair haberler yayınlanmaktadır. Bahse konu arkadaşlarımız her göreve layıktır lakin bizim böyle bir kararımız ve açıklamamız yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”