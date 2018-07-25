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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’nin B planı yok: Adayımız Akşener

 

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, 12 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü kurultayda Meral Akşener’i yeniden aday göstereceklerini belirterek, “B planımız yok. Bir tane planımız var, sayın Meral Akşener üzerine” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İYİ Parti Genel Başkanı Mereal Akşener bugün olağanüstü kurultayda kesinlikle genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.

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Çıray, AA’ya demecinde, Akşener’in açıklamasını başkanlık divan toplantısında öğrendiklerini belirteerek devam etti: “Bunun üzerine konuyu tekrar değerlendirdik. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Meclis grubu ve başkanlık divanı olarak tek adayımızın Meral Akşener olduğunu tekrar teyit ettik. Bizim B planımız yok. Bizim bir tane planımız var, sayın Akşener üzerine.” 

Akşener’i genel başkanlığı bırakma kararına götüren sürecin, bir milletvekili adayının kendisine ‘madam‘ diye hitap ederek yaptığı eleştiriye parti yönetiminin yanıt vermemesinin tetiklediği öne sürülmüştü.

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Akşener’in kararının arkasında çalıştayda seçim sonucuna ilişkin ağır eleştiriler yapılmasının yattığı da konuşuluyordu.

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