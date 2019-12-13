İYİ Parti’nin asgari ücret teklifi net 2 bin 650 lira: Vergiden muaf tutulsun

İYİ Parti, 2020 yılı için geçerli asgari ücretin vergiden muaf tutulup 2019’daki enflasyon oranı ilave edilerek brüt 2 bin 865 lira, net 2 bin 650 lira olmasını teklif etti.

Fotoğraf: DHA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 asgari ücretini belirlemek için salı günü Ankara’da ikinci kez toplanmıştı.

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Cihan Paçacı, partisinin asgari ücretle ilgili tespitlerini açıkladı.

2020 teklifini duyuran Paçacı, asgari ücretin sonraki yıllarda geliştirilecek ‘özel enflasyon oranı’ yöntemi ile belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Partili siyasetçi, ‘özel enflasyon oranı’nın asgari ücretlinin bütçesindeki en önemli harcama kalemlerini oluşturan gıda, barınma, ısınma, ulaşım ve eğitim harcamaları baz alınarak hesaplanacağını kaydetti.

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Paçacı, asgari ücret dışında diğer ücretlere de bütçe dengesi dikkate alınarak kademeli bir vergi kolaylığı sağlanmasını teklif etti.