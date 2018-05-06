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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partililere silahlı ve bıçaklı saldırı: Biri ağır beş yaralı var

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İstanbul’un Bağcılar ilçesinde İYİ Partililere saldırıda dört kişi bıçakla, bir kişi ise silahla yaralandı.

Yeniçağ’ın haberine göre İYİ Parti ilçe teşkilatının üyeleri, Bağcılar Meydanı’nda seçim çalışmaları yürüttüğü esnada saldırıya uğradı.

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Saldırı İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Gökhan Yiğit’in standa gelmesiyle başlarken, saldırıda silah ve bıçaklar kullanıldı. İYİ Partili dört kişi bıçakla, bir kişi ise silahla yaralandı. Durumu ağır bir yaralı Çapa Tıp’a kaldırıldı.

Saldırının, İYİ Parti standının hemen karşısında yer alan MHP standının yanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

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İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyin, iyiler mutlaka kazanır” dendi.

Partinin genel başkan yardımcısı Müsavvat Dervişoğlu ise Twitter hesabından şöyle yazdı: “Vatan hainlerine gösterdiği hoşgörünün binde birini ülkücüye göstermekten kaçınan ve devlet-millet düşmanlarına dümen tutmak için sokaklardan çektiği çocukları bizlere saldırtmak için sokaklara süren her kimse hain ve alçaktır. Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli’dir.”

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