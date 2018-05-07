İYİ Partililere saldıranlardan sekizi yakalandı

İstanbul Bağcılar’da İYİ Parti’nin seçim standına yönelik saldırıyla ilgili sekiz kişi gözaltına alındı.

Bağcılar’da seçim standı açan İYİ Partililere dün 20:30 sıralarında 50-60 kişilik bir grup sopa ve bıçak kullanarak saldırıda bulunmuştu. Saldırgan grupta silah bulunduğu da öne sürülmüştü.

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İlk etapta beş kişinin yaralandığı açıklanan saldırı sonrası hastaneye kaldırılan partili sayısının sekiz olduğu bugün ortaya çıktı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de olay sonrası kaçan sekiz şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Diğer saldırganların aranmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.