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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partililer Gezici Araştırma’ya dava açıyor

İYİ Partililer, açıkladığı son anket sonuçlarıyla gündeme gelen Gezici Araştırma’ya dava açmaya hazırlanıyor.

Gezici Araştırma 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son araştırmada İstanbul ve Ankara’da AKP’nin adayları Binali Yıldırım ve Mehmet Özhaseki’nin önde olduğunu açıklamıştı. Özellikle tüm anketlerin geride gösterdiği Özhaseki’nin 5.5 puan önde olduğu araştırma sonucu şaşkınlık yaratmıştı.

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İYİ Parti teşkilatı bu sonuçların seçmen algısını yönetmeyi hedeflediğini savundu.

İYİ Parti’de 81 il başkanı, 39 milletvekili ve 15 genel başkan yardımcısı ayrı ayrı Gezici Araştırma yöneticisi Murat Gezici’ye dava açacak.

Gezici Araştırma: Ankara ve İstanbul’da AKP, Bursa’da CHP önde


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