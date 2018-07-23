İYİ Partililer Akşener’in evinin önünde nöbette: Milletin ablası bizi bırakma

İYİ Parti genel başkanlığını bırakma kararı alan Meral Akşener’i vazgeçirmek için partinin İstanbul ilçe örgütleri evinin önünde gece oturma eylemi başlattı.

Akşener, İYİ Parti’nin Afyonkarahisar’da yaptığı çalıştayın kapanışında partiyi olağanüstü kongreye götüreceğini ve tekrar genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Kendisine yönelik çalıştayda yapılan ağır eleştiriler üzerine bu kararı alan Akşener’i vazgeçirmek için yöneticiler ikna çalışmalarına başlarken örgütler de harekete geçti.

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İstanbul ilçe örgütlerinin üyeleri dün gece Akşener’in Üsküdar’da bulunan evinin önüne gitti. Eyleme katılanlar sokakta oturarak, Akşener’in gelmesini bekledi. Partililer sık sık, “Milletin ablası bizi bırakma” diye slogan attı. İlçe başkanları da eylemde yer aldı.

Akşener’in her zaman yanında duracaklarını belirten bir partili şunları söyledi: “Genel başkanımızın bugün yapmış olduğu açıklamalardan sonra İYİ Parti’ye mensuplar, partimizin teşkilatları, bize oy verenler, ilçe başkanlarımız olarak ablamızın evinin önünde bekliyoruz. Ablamız buraya gelecek. Ablamızın iradesi ne yönde olursa biz de orada olacağız. Türkiye’nin umudu olan genel başkanımızın bizi bırakmayacağına inanıyoruz. Ablamız gelene kadar ayrılmayacağız. Nöbet tutacağız. Türkiye’yi aydınlık günlere çıkaracak Meral Akşener’in yanında ve arkasında duracağız. Ablamız kararını geri alıncaya kadar burada bekleyeceğiz.”

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İlçe örgütünden partili bir kadın ise, “Tüm Türkiye için, tüm kadınlar için, hepimiz için sonuna kadar Meral Akşener’in yanındayız. Biz bu yola onunla çıktık. Onunla da devam etmek istiyoruz. O olmazsa biz yokuz. Onu bekliyoruz. Gelmeden gitmeyeceğiz” diye konuştu.