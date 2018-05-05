İYİ Partili yurttaşın iddiası: İmza vermeye gidenler tehdit ediliyor

Bir yurttaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuştuğu sırada, bağımsız adaylar için verilen imzalara dair iddiayı gündeme getirdi.

Yurttaşın söylediğine göre cumhurbaşkanı adayı için imza vermeye gidenler, görevlilerce “Attığınız imzanın sonucuna katlanacaksınız” denerek tehdit ediliyor.

Reklam

Kahramanmaraş’ta konuşma yaptığı sırada kendisini izleyen İYİ Partili bir yurttaş, Akşener’in sözünü kesti. Yurttaş şunları söyledi: “Arkadaşımız diyor ki, imza vermeye gidiyoruz. Bizi tehdit ediyorlar. Bürokrat yetkili, ‘Attığınız imzanın sonucuna katlanacaksınız’ diyormuş.”

Yurttaşın iddialarını dinleyen Akşener, “Hesabını soracağım” diyerek yanıt verdi.

Reklam

Akşener sözlerine şöyle devam etti: “Bunlar korkaklar. Korkaklara, bürokratlara sesleniyorum. Bu iktidar sizi ortada bırakır. Öylece ortada kalırsınız. Bu işi sonuna kadar takip edeceğim. Kimseyi imza veriyor diye tehdit edemezsiniz.”

Öte yandan cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Kartal’daki Anadolu Adliye’sinde bir polisin imza atanlarla tartıştığı iddialarıyla ilgili de inceleme başlatıldığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan inceleme sürüyor.