İYİ Partili yöneticiler, valilerin kendilerine tavrını ‘iktidar değişimi’ne yordu

Birçok kentte saldırıya uğrayan İYİ Parti’nin genel merkezine aylardır koruma verilmediği bildirildi. Parti yöneticileri, valilerin kendilerine olan tavrını ise “İktidar değişimini ilk bürokratlar hisseder” sözleriyle yorumladı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre parti genel merkezinin önünde, kuruluş döneminde olan polis koruması şu an yok.

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Partinin talebine rağmen korumanın kaldırıldığı belirtilirken resmi başvurulara yanıt verilmediği kaydedildi.

‘Olumsuz cevap bile yok’

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, “Valilik ve Emniyet’e yazı yazılmasına karşın, kanunlara aykırı olarak bize olumsuz dahi olsa cevap bile verilmedi” dedi.

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Çıray, bu dönemde tehditler aldıklarını, partinin ülkenin çeşitli bölgelerinde saldırıya maruz kaldığını belirterek kişisel koruma talebi ve diğer güvenlik başvurularının yanıtsız bırakıldığını söyledi.

‘Önce bürokratlar hisseder’

Kuruluş döneminde 60’ın üzerinde ili gezen İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Antalya’dan başlattığı ve 15 ili geride bıraktığı seçim turunda her ilde farklı uygulamalarla karşılanıyor.

Eski içişleri bakanı sıfatı nedeniyle ek korumayla seçim turuna devam eden Akşener’e yönelik her ilde güvenlik önlemleri değişiyor. Bazı illerde sadece kendi koruma araçlarıyla yola devam eden Akşener’in konvoyu, diğer cumhurbaşkanı adaylarının aksine bazı illerde ise polis araçlarıyla korundu.

Antalya’nın ardından Isparta ve Burdur’a, oradan da Konya ve Karaman’a devam eden Akşener’in konvoyu için yüzlerce kilometre boyunca her kavşakta trafik kesildi. Polisler tarafından yolu açılan Akşener’e birçok noktada polislerin selam vererek esas duruşta beklemeleri de dikkat çekti.

Mitingleri takip eden parti yetkilileri ise durumu “İktidar değişimini ilk bürokratlar hisseder” sözleriyle tanımlayarak, bunun valilerin tutumu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

‘Kraldan çok kralcılar’

Çıray ise koruma polislerin kendilerine nazik davrandığını, hiçbir şikayetlerinin olmadığını kaydetti. Bazı illerde valilerin iktidara yaranmak için zorluklar yaşattığını belirten Çıray, “Bu da bize gösteriyor ki kraldan çok kralcıların işgüzârlıkları. Buna bakan Soylu’nun izin vermemesi gerekir. İktidar değişikliğinde devletin valisi olmayanlar bunun bedelini ağır öderler” dedi.

Öte yandan parti yetkililerinin güvenlik uygulamaları için ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğü ve Soylu’nun da önlem alınması için talimat verdiği öğrenildi.