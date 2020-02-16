İYİ Partili yöneticiden ‘bazı CHP’liler’e: Uyumu zedeliyorsunuz, üzülmekle kalmayız

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Mehmet Tolga Akalın, bazı CHP’li yerel yöneticilerin ‘ittifak uyumu’na aykırı davrandıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (Fotoğraf: DHA/Arşiv)

Edirne’de partisinin Merkez İlçe 2’nci Olağan Genel Kurulu’na katılan Akalın, İYİ Parti ile CHP’nin ‘millet ittifakı’nın özellikle yerel seçimde ‘meyvelerini verdiğini’ aktardı. İYİ Partili yönetici, son dönemde bazı CHP’li yerei yöneticilerin ittifaka uymayan davranışlarda bulunduğunu savundu.

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‘Yarın sadece üzülmekle kalmayacağız‘

Akalın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Edirne’de de Tekirdağ’da da İYİ Partili teşkilat arkadaşlarımızın samimiyetlerine gerekli eş güdümün ve uyumun sağlanamadığı idari davranışlarla muhatap oluyoruz. Bunlara üzülüyoruz; fakat sadece üzülmekle kalmayacağız. Bu kalbi ittifaka uyum göstermeyecek tüm CHP’nin mahalli yöneticilerine sesleniyorum; kendi kişisel hesaplarınızla bir büyük uyumu tabanından zedeliyorsunuz. Bu, yarın öbür gün bir başka sel haline gelir ve sizi alır yok eder gider. Bu insanların hüsnüniyetini, samimiyetini, gayretli mücadelesini münferit bir politik çıkar haline getirip, müstakil değil de müşterek bir siyasal irade sonucu oluşmuş sonuçları hanenize yazıp, kendi iç alanlarınıza dönmeyin. Biraz daha açayım. Geldiğimiz noktada sayın genel başkanlarımızın arasındaki mükemmel uyumu taşıyamayan, ne yazık ki taşra teşkilat mensuplarını görüyoruz. Bunlardan dolayı da bugün üzülüyoruz. Yarın sadece üzülmekle kalmayacağız.”