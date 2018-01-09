Diken

Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’li yönetici: Oyumuz yüzde 20 bandında, ‘Bozkurt’ bizim için önemli

Share8
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 9

 

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın, partilerinin yüzde 20 bandında olduğunu öne sürerek ‘hiçbir zaman Bozkurt işareti yapmayacaklarına dair’ düşünceleri olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İl binasında yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla basın toplantısı düzenleyen Aydın, kentte bugün itibariyle üyelik işlemlerine başladıklarını belirterek teşkilatlarını kurduklarını anlattı. İktidarı hedeflediklerini belirten Aydın, “Kamuoyu araştırmalarına göre bizim oyumuz yüzde 20 bandındadır” dedi.

Reklam

‘Bozkurt bizim için önemli’

İYİ Parti’li başkan, gazetecilerin “Partinizin işareti ne olacak?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Ben milliyetçi cenahtan gelen bir insanım. Bozkurt sadece bir partinin, zümrenin değil. Türk milletinin bir sembolüdür. Bu Metehan’dan gelen bizim bütün destanlarımızda, tarihimizde kullanılan bir semboldür. Bozkurt somut bir şey değildir. Bozkurt’un anlamı, kurdun özgür yaşama ve evcilleştirilememe, ailesine bağlı olma özelliğidir. Ön plana çıkardığımız soyut kavramları vardır. Bozkurt bizim için önemlidir. Bozkurt’u biz her zaman yaparız. Bizim hiçbir zaman ‘Bozkurt’ işareti yapmayacağız diye bir düşüncemiz yok. İsteyen istediği işareti yapabilir.”


Share8
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 9

SON HABERLER

Akşam Postası / 9 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde tartışma yaşadığı selefi Abdullah Gül’e bir kez daha çattı: “Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Birileri ‘Hayır’ için kampanya yürütüyor.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...