İYİ Partili vekilden istifa: CHP, HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptı

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Yazılı basın açıklamasında Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ya da Ali Babacan’ın kuracağı partiyle ilişkisi olmadığını belirten Ok şu ifadeleri kullandı: “Altını önemle çizerek ifade etmek isterim ki, ne memleketimizin şu an yaşadığı ve yaşanmakta olduğu sıkıntı ve acıların baş müsebbiplerinden olan Sayın Davutoğlu’nun kurduğu parti ile ne de Sayın Babacan’ın kuracağı parti ile zerre ilişkim söz konusu olamaz. Şahsım Türk milliyetçiliği ülküsüne gönül vermiş ve bu duruşumdan da asla taviz vermeyecek bir duruşa sahibim. İlk genel seçimlere kadar seçim bölgem Balıkesir’imizin ve ülkemizin sorunlarını Meclis Genel Kurulu’ndan gündeme taşımaya aynen devam edeceğim.”

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‘Akşener biliyordu’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, ‘Soros vakıfları’nda görev yapanların (Macar asıllı Amerikalı yatırımcı ve sivil toplum destekçisi işadamı George Soros’u kastediyor) başkanlık divanında ‘en hassas görevlere getirildiğini’ bilmesine rağmen hiçbir şey yapmadığını savunan Ok, şöyle devam etti: “Sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros Vakıfları’nda görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü genel başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros’çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir. Ve 03.09.2019 tarihinde yaptığım yazılı basın açıklaması ile özellikle genel merkez yönetimini de bu konuda eleştirmişimdir.”

‘İmamoğlu başka işi kalmamış gibi HDP’yi ziyaret etti‘

Ok, İYİ Parti’nin CHP’yle işbirliğine ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonrası HDP ziyaretine de değinerek, şunları kaydetti: “Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim iş birliği kararı aldı. İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş’ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP’nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir.”

Geçen hafta İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut, Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Toprakçı da partiden istifa etmişti.