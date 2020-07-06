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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partili vekil ‘monte’ ifadesini açtı: Şirketi eleştirdim, kumların taşınmasını kast ettim

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un “Salda’nın kumlarını monte ederiz” cümlesi sosyal medyada gündem oldu. Cesur, şirketi eleştirdiğini belirterek ‘monte’ işleminin kumları yerine taşımak olduğunu dile getirdi.

Kumlar firma tarafından geri taşınmıştı. (Fotoğraf: DHA)

Burdur’daki Salda Gölü’ne ‘millet bahçesi’ çalışmaları başlarken, yüklenici firma iş makinesi ve kamyonlarla gölün kumlarını farklı bir yere taşımıştı. Tepkiler üzerine kumlar yeniden eski yerine götürülmüştü.

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DHA’nın haberine göre Burdur’da partisinin kongresinde konuşan Cesur, Salda Gölü’yle ilgili çalışmalar hakkında şunları söyledi: “Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü’ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda’nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız.”

İYİ Partili Cesur’un ifadeleri sosyal medyada AKP’liler tarafından eleştirdi.

Bunun üzerine Twitter’dan Sabah gazetesinin haberini paylaşan İYİ Partili Cesur, “A Haber klasiği” yazdı.

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Cesur, konuşmasında hükümeti değil şirketi kast ettiğini, ‘monte’ işleminin de kumların eski yerine götürülmesi olduğunu savundu.

Cesur, şunları kaydetti: “Bu tür habercilik de ‘Salda Kıyımı’ kadar üzücü. Eleştiren muhalefet olmalı ki yanlışlar düzeltilsin. Ey @Ahaber ve @Sabah ekteki konuyla ilgili benim dediğimi, bakanlığın başlattığını veren haberleri okuyun ve halkı doğru bilgilendirin. Ayıptır yahu!

Alınan kumlar nedeniyle 1 m kot farkı oluşmuş. Bu giderilmeli ve kumlar yerine monte edilmeli. Edilene kadar elbette bakanlık gibi bizde takipçisi olacağız. Salda’nın kıyımına izin vermeyiz. Havuz medyasından korkup doğa katliamına sessiz mi kalalım?

Kazdağları’na hançer vurdurtmayız. Salda’nın kumunu kaldırtmayız. Dipsiz Göl’ü define avcılarına bırakmayız. Aksu’nun Sütçüler’in dağlarını deldirtmeyiz. Balaban Tepesini katlettirmeyiz. Havuz’a rağmen hepsinin takipçisiyiz.”

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