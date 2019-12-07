İYİ Partili vekil kararı duyurdu: ‘Merkez’ dört ayda İstanbul’a taşınacak

İYİ Parti grup başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Merkez Bankası’nın bazı birimlerinin 1 Ocak’tan itibaren Ankara’dan İstanbul’a taşınacağına dair bir karar olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Türkkan’ın TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirdiği Merkez Bankası yönetim komitesinin aldığı 3 Aralık 2019 tarih ve 52400 sayılı taşınma kararına göre, Araştırma ve Para Politikası, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar, Piyasalar ile İletişim ve Dış İlişkiler genel müdürlüklerinde çalışan personelin tamamı, İstatistik, Ödeme Sistemleri ve Yapısal Ekonomik Araştırmalar genel müdürlüklerindeki personelin ise bir kısmı 1 Ocak-30 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul’a taşınacak.

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Karara göre taşınacak personel sayısı 2 bin 400’e varacak.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Merkez Bankası, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) ait bir binaya kiracı olacak. ‘Merkez’ TMSF binasında 2022’ye kadar geçici kalacak, daha sonra Ataşehir’de yapımı süren finans merkezine taşınacak.