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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partili Türkkan’ın erken seçim şartları: Parlamenter sistem ve beş altı bakanlık

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a parlamenter sisteme geçiş için erken seçim çağrısında bulundu.

Cumhuriyet’in haberine göre İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı’nın düzenlediği programda konuşan Türkkan, ‘Erdoğan’ın 2020 yılına kesin bir tarih vermesi ve parlamenter sisteme dönmeyi taahhüt etmesi; ayrıca beş altı icracı bakanlık vermesi durumunda’ erken seçime gidilebileceğini ve ‘ülke için fedakarlıkta bulunabileceklerini’ söyledi.

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Türkkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “İYİ Parti iki yıl önce hangi ilkelerle kurulduysa bugün de aynı çizgide. İktidar partisiyle bir ittifaktan bahsediliyor. Bizim ne açık ne de kapalı kapılar ardında böyle bir talebimiz, pazarlığımız olmadı. Parlamenter sisteme dönünceye kadar da bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de parlamenter sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa bunların yanında beş altı icracı bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için biz de bir fedakarlık yapabiliriz. Yoksa biz ülkemizin içinde bulunduğu ortamda milletimize çare olmak için çıktığımız bu yoldan geri dönmeyiz. Sadece iktidara alternatif olmak için parti kurmadık. Büyük Türkiye için bu partiyi sizinle kurduk.”

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