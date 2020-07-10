İYİ Partili Özeren’e, Semiha Yıldırım paylaşımından gözaltı

Levent Özeren, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

AA’nın haberine göre, Özeren hakkında paylaşımlarıyla ilgili ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ile ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

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Bunun üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri, Özeren’i Osmangazi ilçesinde gözaltına aldı.

DHA ise Özeren’in AKP’li Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkındaki bir paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

Ajans, gözaltı kararı için Özeren’in daha önce Semiha Yıldırım hakkındaki, “Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. ‘Etik değil’ diyene bak, böyle başa böyle tarak!” paylaşımını gerekçe gösterdi.

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Özeren gözaltına alındıktan sonra ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Özeren ilgili paylaşım için son olarak şöyle bir tweet attı:

“2015 yılına ait twiti ‘tüm samimiyetimle söylüyorum’ attığımı hatırlamıyorum.

O tarihlerde bir kaç kez hesabım çalınmıştı.

Her şartta böyle bir duruma sebep olmak beni çok üzdü.

Başta Binali bey ve değerli eşi olmak üzere, incinen herkesten, annelerden, kadınlardan özür dilerim.”

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.