İYİ Partili Özdağ, disipline sevk edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yazılı açıklamasında, Özdağ’ın parti ve Kavuncu hakkındaki açıklamalarının kamuoyunca bilindiğini belirtti.
Gelişmeler üzerine, il başkanları ve 108 ilçe başkanının disiplin sürecinin başlatılması yönünde talepte bulunduğunu hatırlatan Poyraz, şunları kaydetti:
“Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün sayın genel başkanımıza iletilmiş, genel başkanımız da başvuru ve talepleri değerlendirerek sayın Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir.”
Ne olmuştu?
Özdağ, partiye katılmasından önce Kavuncu’nun ‘FETÖ’cü olabileceği konusunda partinin genel başkanı Meral Akşener’i uyardığını açıklamıştı.
Kavuncu, Özdağ’ın ithamlarına sert çıkmış, savcılığa başvurmuştu. İstanbul başsavcılığı, İYİ Partili il başkanı hakkında ‘FETÖ’ soruşturması başlatmıştı.