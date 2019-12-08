İYİ Partili Oral: AKP’yi Cumhurbaşkanlığı korumaları koruyor

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, AKP Genel Merkezi’ni koruyan polislerin omuzlarında Cumhurbaşkanlığı forsu olduğunu söyleyerek “Buradan anlıyoruz ki, AK Parti’deki koruma görevi Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğündedir” dedi.

Fotoğraf: Facebook

GazeteDuvar’ın haberine göre, AKP’nin tek parti dönemini eleştirerek iktidara geldiğini ama bugün yeni bir tek parti olma hevesine kapıldığını söyleyen Oral, AKP’nin devlet olanaklarını parti için kullandığını vurguladı.

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İYİ Parti’li vekil “AK Parti, 16 Türk devletini simgeleyen Cumhurbaşkanlığı forsunu taşıyan polisleri parti genel merkezi önünde bekletmekten hicap duymayan bir hâldedir” ifadelerini kullandı.

Oral, kayyım atanan valilerin daha sonra AKP adayı olmasını da devlet işleri ile parti işlerinin birbirine karışmasına bir başka örnek olarak gösterdi.

Oral, tüm bu sorunların çözümü için iyileştirilmiş parlamenter sistemi önerdi.