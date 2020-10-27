İYİ Parti’li Kavuncu’ya ‘FETÖ’ soruşturması

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ‘FETÖ’ soruşturması başlatıldı. Kavuncu, “Hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım” dedi.

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Kavuncu’nun Twitter hesabından konuya ilişkin açıklaması şöyle: “Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım.”

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye katılmasından önce Kavuncu’nun ‘FETÖ’cü olabileceği konusunda partinin genel başkanı Meral Akşener’i uyardığını açıklamıştı.