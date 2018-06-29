İYİ Parti’li Halaçoğlu’ndan transfer iddiası: Erdoğan 8-10 vekili partisine katar

İYİ Parti’li eski Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 24 Haziran’daki milletvekilliği seçimlerinde Meclis’te salt çoğunluğu elde edemeyen AKP’nin diğer partilerden sekiz ila 10 milletvekilini transfer edebileceğini savundu.

İYİ Parti’de milletvekili listesinde yer verilmeyen Halaçoğlu, sosyal medya hesabından, “Recep Beyi tanıyanlar bilir ki 8-10 milletvekilini partisine katar ve MHP’ye de bel bağlamaz” diye yazdı.

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Kesin olmayan sonuçlara göre AKP Meclis’teki 600 sandalyenin 295’ini alırken, salt çoğunluğu sağlayamıyor.

Facebook’ta İYİ Parti’nin elde ettiği seçim sonuçları ve mevcut Meclis aritmetiğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Halaçoğlu “Şu anki mecliste kaç milletvekiline sahip olduğunuz önemli değil. (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) Adam tek başına iktidar oldu” derken, AKP’nin elinde 295 sandalye olmasının kimseyi aldatmaması gerektiğini çünkü AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın diğer partilerden milletvekili transferi yapabileceğini savundu.

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Halaçoğlu şöyle devam etti: “Recep beyi iyi tanıyanlar bilir ki 8-10 mv.ni partisine katar ve Mhp’ye de bel bağlamaz. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’ni Atatürk dönemindeki kuruluş felsefesine göre modernize etme, dinimizi siyasetin çirkefliğinden kurtarma, aklı hakim kılma, ilim ve fenni ve liyakati ön plana çıkarma, halkı biat kültüründen kurtarma hedefiyle çıktığımız ve mücadele ettiğimiz yolda başarılı olamadık. Zira hedefimiz 43 mv. ile meclise girmek değildi. Dediğim gibi o mecliste artık muhalefetin bir etkisi olmayacaktır. Bunu kısa zamanda hepiniz göreceksiniz.”