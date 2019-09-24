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İYİ Partili Durmuş: IMF’yi iktidar davet etti, yeni anlaşmaya mı hazırlanılıyor?

Eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti’nin ekonomi kurmayı Durmuş Yılmaz, ‘IMF’yi Türkiye’ye iktidarın davet ettiğini’ belirterek, görüşmede IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen gibi üst düzey bir ismin olmasının ‘iktidarın yeni bir anlaşma yapmaya hazırlandığına’ işaret ettiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre görüşmenin ‘gizli saklı yapılmadığını’ vurgulayan Durmuş, “IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen’i, Ankara’da görünce insanın aklına, iktidar IMF ile yeni bir anlaşma yapmaya mı hazırlanıyor sorusu gelmiyor değil” diye konuştu.

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Yılmaz bu süreçte IMF’nin muhalefeti de dinlemek istediğini belirterek şöyle konuştu: “TBMM’deki odamı arayıp görüşme talebini iletmişler. Yönetim görevim olmadığı için partime sordum, olumlu yanıt alınca görüşmeye gittim. Ortada gizli kapaklı bir durum yok”

Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre görüşmeye CHP Sözcüsü Faik Öztrak, IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan ve IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi Ben Kelmason katıldı.

Durmuş, Thomsen’in normalde bu düzeydeki görüşmelerde olmadığını vurgulayarak neden Türkiye’de olduğuna anlam veremediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Dördüncü madde görüşmeleri normalde IMF’nin alt düzey teknik uzmanlarıyla yürütülür. Thomsen gibi yöneticiler ise daha üst düzeydeki anlaşma ve görüşmeler için devreye girer.”

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Durmuş yaklaşık 40-45 dakika süren görüşmede IMF yetkililerinin Türk heyete üç soru yönelttiğini belirtti: “Birinci soru ekonomiye ilişkin genel değerlendirmeydi. Bunun dışında ‘Ekonominin düzelmesi için neler önerebilirsiniz’ ve ‘Faiz indirimlerine rağmen lira sizce neden görece istikrarlı kaldı’ şeklinde iki soru sordular. Faiz indirimlerine rağmen dövizin artmamasının ekonominin büyümemesinden, iç talebin düşmesinden kaynaklandığını anlattım ve ‘Ekonomi büyümeyince dövize talep olmuyor, cari fazla veriliyor, olay bu’ dedim.”

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