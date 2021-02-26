İYİ Partili Dervişoğlu: Fezlekelerin içeriğini görmeden karar vermeyiz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Meclis’e gönderilen fezlekeler hakkında karar vermek için önce içeriğinin inceleneceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Aralarında HDP’nin eş başkanı Pervin Buldan’ın da bulunduğu çok sayıda HDP’li vekil hakkında savcılıklar tarafından hazırlanan fezlekeler, bu ay içinde Meclis’e gönderilmişti.

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Meclis’teki oylamada eğer vekillerin dokunulmazlığı kaldırılırsa, yargı süreci işleyecek. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz HDP’yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz” demiş, oylamada dokunulmazlığın kaldırılmasına destek vereceklerini açıklamıştı.

AA’nın haberine göre Dervişoğlu, partinin genel sekreteri Uğur Poyraz ve genel başkan yardımcısı Salim Ensarioğlu’yla Diyarbakır’da temaslarda bulundu.

Gazetecilere konuşan İYİ Partili Dervişoğlu, TBMM’ye iletilen fezlekelere dair şunları kaydetti: “Burada grup kararları alınamıyor. Milletvekilleri özgür iradeleriyle oy kullanıyor. Bu, kamuoyunda konuşulduğu ya da varsayıldığı gibi değil. TBMM’de fezlekeler milletvekillerinin hakkındaki isnatlarla ilgili soruşturma ve dava açılmasına izin veren bir soruşturma izni niteliğindedir. Bu fezlekeleri görmeden, içeriğini bilmeden ve onun hukuki değerlerini anlamadan hemen bir karar verebilmek asla mümkün değildir. Kimse, dokunulmazlık kalkacak ve milletvekillerinin vekilliği düşecek gibi görmesin. Bu soruşturma izni benimle ilgili de olabilir başka milletvekili arkadaşımız için de olabilir.”

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Önce inceleme

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz da fezlekelerin içeriğinin partinin hukukçuları tarafından inceleneceğini ifade etti.

Poyraz, şunları söyledi: “Bu fezlekelerin hukuk normlarına ne kadar uygun hazırlanıp hazırlanmadığı, ortaya konulan delillerin neler olduğu ve bunlarla ilgili bir eksiklik olup olmadığına ilişkin milletvekillerimiz bilgilendirildikten sonra bu sürece ilişkin el kaldırabilir ya da kaldırmayabilirler. Bu fezlekelerin hepsinin irdelenmesi ve incelenmesi mecburiyeti vardır. Evrensel ve ulusal hukukumuzun da gereği budur. Dolayısıyla bu konuya ilişkin açıklamalarımızı çok net olarak ortaya koyduk. Gelecek fezlekelerin içeriğine ilişkin partimizin hukukçuları, milletvekillerimizi bilgilendirecek. Ondan sonra takdir milletvekillerimizin olacaktır.”