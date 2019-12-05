İYİ Parti’li Çıray: NATO zirvesi bir dış politika fiyaskosu olarak tarihe geçti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Britanya’daki NATO zirvesinin AKP dış politikasının ‘büyük fiyaskolarından biri olarak tarihe geçeceğini’ söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın veto edeceğini açıkladığı, ancak zirvede onay verdiği NATO’nun Baltık planına ilişkin Çıray şunları söyledi: “NATO’nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planı oybirliğiyle geçti ve bizimkiler hiçbir engel çıkarmadı. Bildirgede tek bir cümleyle dahi YPG’den bir terör örgütü olarak söz edilmesini sağlayamadılar. Şimdi sayın cumhurbaşkanına soruyoruz; Trump tarafından bu kadar kolay ikna edilecektiniz de neden veto kartını masaya sürdünüz?”
‘S-400’ler çok daha büyük bir sorun haline gelecek’
Rusya’dan alınan ve Batı’yla krize yol açan S-400 hava savunma sisteminin ilerde daha büyük sorunlara yol açacağını vurgulayan İYİ Parti’li vekil sözlerini şöyle sürdürdü: “Fransa’dan alınan uçaklar, başkan [Emmanuel] Macron’un YPG’yi bir müttefik, Türkiye’yi de utanmazca bir IŞİD destekçisi olarak gösteren sözlerini ve Baltık savunma planı vetosu bağlamında S-400’ler meselesini gündeme getirmesini engelleyememiştir. Üstelik S-400’leri sadece Macron değil, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO Bildirgesi bağlamında dile getirmiştir. Stoltenberg, S-400’lerin asla NATO sistemiyle entegre edilemeyeceğini net olarak belirtmiştir. Bu önümüzdeki süreç içinde S-400’ler konusunun çok daha büyük ve kapsamlı bir sorun haline geleceğini göstermektedir.”
‘Londra’ya niye gittik?’
İYİ Parti’li vekil Erdoğan’a şu sözlerle yüklendi: “Macron’a haddini bildiremedik; YPG’yi terör örgütü saydıramadık; ‘Baltık savunma planını veto edeceğiz deyip edemedik’; NATO’yu güncelleyemedik. Peki, Londra’ya niye gittik?”