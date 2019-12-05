İYİ Parti’li Çıray: NATO zirvesi bir dış politika fiyaskosu olarak tarihe geçti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Britanya’daki NATO zirvesinin AKP dış politikasının ‘büyük fiyaskolarından biri olarak tarihe geçeceğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın veto edeceğini açıkladığı, ancak zirvede onay verdiği NATO’nun Baltık planına ilişkin Çıray şunları söyledi: “NATO’nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planı oybirliğiyle geçti ve bizimkiler hiçbir engel çıkarmadı. Bildirgede tek bir cümleyle dahi YPG’den bir terör örgütü olarak söz edilmesini sağlayamadılar. Şimdi sayın cumhurbaşkanına soruyoruz; Trump tarafından bu kadar kolay ikna edilecektiniz de neden veto kartını masaya sürdünüz?”

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‘S-400’ler çok daha büyük bir sorun haline gelecek’

Rusya’dan alınan ve Batı’yla krize yol açan S-400 hava savunma sisteminin ilerde daha büyük sorunlara yol açacağını vurgulayan İYİ Parti’li vekil sözlerini şöyle sürdürdü: “Fransa’dan alınan uçaklar, başkan [Emmanuel] Macron’un YPG’yi bir müttefik, Türkiye’yi de utanmazca bir IŞİD destekçisi olarak gösteren sözlerini ve Baltık savunma planı vetosu bağlamında S-400’ler meselesini gündeme getirmesini engelleyememiştir. Üstelik S-400’leri sadece Macron değil, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO Bildirgesi bağlamında dile getirmiştir. Stoltenberg, S-400’lerin asla NATO sistemiyle entegre edilemeyeceğini net olarak belirtmiştir. Bu önümüzdeki süreç içinde S-400’ler konusunun çok daha büyük ve kapsamlı bir sorun haline geleceğini göstermektedir.”

‘Londra’ya niye gittik?’

İYİ Parti’li vekil Erdoğan’a şu sözlerle yüklendi: “Macron’a haddini bildiremedik; YPG’yi terör örgütü saydıramadık; ‘Baltık savunma planını veto edeceğiz deyip edemedik’; NATO’yu güncelleyemedik. Peki, Londra’ya niye gittik?”



