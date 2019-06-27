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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partili Çıray: Kürtler kendilerine terörist diyenlere sandıkta şamarı attı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, İstanbul seçiminden önce PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasının ‘Kürtlere hakaret’ olduğunu söyledi.

Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasının ‘Kürtleri saf veya terörist olarak niteleyen hastalıklı zihniyetin tezahürü’ olduğunu belirten Çıray şöyle devam etti: “Nitekim Kürt seçmenler kendilerine kolaylıkla kandırılabilir saf insanlar veya ‘terörist’ gözüyle bakanlara sandıkta şamarı attılar. Birliğimize bütünlüğümüze, demokrasimize zarar verenlere karşı vicdanlarda birleştiler.”

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‘Erdoğan kandırılma safhasından bilmiyorum safhasına geçti’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum” demesini de eleştiren İYİ Parti yöneticisi, ‘bu mazeretin kendisini hep takip edeceğini’ kaydetti.

Çıray, “Bu mazeret sayın Erdoğan’ın kandırılma safhasından bilmiyordum safhasına geçtiği anlamına geliyor” dedi.

Erdoğan: Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum

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