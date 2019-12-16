İYİ Parti’li belediye başkanı istifa edip AKP’ye geçti

Kayseri’de İncesu Belediye Başkanı İYİ Parti’li Mustafa İlmek ve beş ilçe belediye meclis üyesi istifa ederek AKP’ye geçti.

Fotoğraf: DHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AKP İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda İlmek partisinden istifa ettiğini açıklayarak şöyle konuştu: “Bugün itibariyle siyasi hayatımı AK Parti’de sürdürme kararı aldım. Ben bu kararı alırken tek başıma karar almadım. Birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımla istişare ettim. Ben ve meclis üyelerimiz Yaşar Orçan, Ertaş Çopur, Fatih Kızılışık, Mehmet Salmaz ve Cengiz Değirmenci ile AK Parti’ye katıldık. Biz bizimle beraber yol yürümüş herkesle istişarede bulunduk. Ben İncesu sevdası ile yola çıktım. Amacım hizmet etmektir.”

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AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da süreç içinde birbirlerini karşılıklı etkinliklere davet ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Bir yanımız hep eksikti. Bu eksikliği de genel merkezimizle ve yöneticilerimizle görüşüp giderdik. Sayın Mustafa İlmek’le beraber yürüme kanaati bizde de kendisinde de oluştu. Yeni parti kurma çalışmalarının olduğu bu dönemde bu geçişin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.”