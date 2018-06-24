İYİ Parti’li Aydın’dan teyakkuz çağrısı: AA büyük bir manipülasyon yapıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Anadolu Ajansı, büyük bir manipülasyon yapıyor. Yöneticilerimiz teyakkuzda olsun” dedi.

AA’nın verileri göre şimdiye kadar sandıkların yüzde 55’i açılırken, Tayyip Erdoğan yüzde 56.22, Muharrem İnce yüzde 28.76, Meral Akşener yüzde 7.44, Selahattin Demirtaş yüzde 6.46, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.93, Doğu Perinçek ise yüzde 0.19 oy alıyor.

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İYİ Parti’li Aydın, AA’nın büyük bir manipülasyon yaptığını belirtirken, “Bunu önlemenin yolu; sandık görevlilerimizin görev yerlerini terk etmeden ıslak imzalı tutanakları sisteme girmeleri ve sonuçların seçim kurullarına taşınmasına refakat etmeleridir. Tüm il ve ilçe yöneticilerimiz teyakkuzda olsunlar” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de daha önce AA ile CHP arasındaki uyumsuzluk olması üzerine, “Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin” demişti.