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İYİ Parti’li Aydın ‘Yüzde 20’nin altında değiliz’ dedi: HDP’lilerden oy alıyoruz

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, HDP’lilerden az da olsa oy aldıklarını iddia etti.

Fotoğraf: DHA

Reuters’tan Ercan Gürses’e konuşan Aydın, bir firmayla 40 günden beri saha çalışması yaptıklarını söyledi.

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Parti adını almadan dahi oy oranlarının yüzde 20 bandına oturduğunu savunan Aydın, “Anket firmalarından yüzde 20’nin altında olduğunu söyleyen varsa iddiaya girmeye hazırız” dedi.

Aydın, sayısal olarak en çok oyu AKP’den, oransal olarak MHP’den aldıklarını belirterek “CHP’den de bize oy geliyor. Hatta az da olsa HDP’li seçmenden bile alıyoruz” diye konuştu.

‘Baraj düşsün’

Aydın, son günlerde tartışılan yüzde 10 barajın kafa yormadıklarını, bir baraj endişesi taşımadıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Partimizin baraj endişesi olmadığı için baraj meselesi gündeme geliyor. Barajın düşmesi Türkiye’nin siyasal yaşamının demokratikleşmesi için gereklidir. Ancak bizim böyle bir endişemiz yok ve bu işe kafa yormuyoruz.”

Aydın, seçim sürecine kadar da seçim ittifakının konuşulmasına karşı olduklarını dile getirdi: “Siyasi Partiler Yasası ittifaklara da müsaade etmiyor zaten.”

Mevcut Seçim Kanunu’na göre partiler kendi kimliklerini koruyarak seçim ittifakı kuramıyor.

GENAR anketi: AKP yüzde 97.5, MHP ise yüzde 85-86 oranında kendi oyunu koruyor

SONAR anketi: Akşener’in partisi yüzde 10,8 oyla MHP’yi geçiyor

Gezici Araştırma: İYİ Parti’nin oy aranı şimdiden yüzde 20’ye dayandı

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