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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partili Ağıralioğlu: Tayyip bey, FETÖ’cüler gibi davranıyor

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki sözlerini, “Tayyip bey FETÖ’cüler gibi davranıyor” diye eleştirdi.

Erdoğan, Akşener için, “Dur bakalım, şu anda senin iyi günlerin. Asıl fatura sana kesilecek…” demişti.

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KRT’den Ebru Birçak’a konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Erdoğan’ın bildiklerini ilgili mercilere vermediğini belirterek bunun ‘FETÖ’cü davranışı’ olduğunu savundu.

Ağıralioğlu şöyle devam etti: “Süleyman Soylu bir taraftan, Tayyip bey bir taraftan ‘Bizim bildiklerimiz var ya…’ cümleleri kuruyor. Bildiklerini devletin ilgili mercilerine vermemek suçtur. Eğer siz biliyor da bir takım kabahatler, kusurlar ile ilgili elinizde vesika var da saklıyorsanız, bunları seçimde bize lazım olur diye bekletiyorsanız bu FETÖ’cülerin yaptığı bir şeydir. Tayyip bey FETÖ’cüler gibi davranıyor.”

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