İYİ Parti’den YSK’ya üç emsal: Aynı durumdaki partiler seçime girebilmiş

İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerine giremeyecekleri yönündeki sava karşı Yüksek Seç im Kurulu’nun (YSK) geçmişte aynı durumdaki üç partinin seçime katılmasına ilişkin aldığı kararları emsal gösterecek.

Bir yandan da İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in adaylığı için sosyal medya hesapları üzerinden “100 bin yetmez 1 milyon imza kampanyası” başlatıldı.

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Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, seçim çalışmalarına başlayan İYİ Parti yönetimi, bu kapsamda ilk etapta partinin 60 bin üyesinin imzasını alıp hazır etmeyi hedefliyor.

İYİ Parti kurmayları, ‘seçime giremeyecekleri’ tartışmalarına karşı da hukuki çalışmalara başladı. Bu bağlamda Anadolu Partisi, Merkez Partisi ve Türkiye Partisi’ne ilişkin YSK kararları üzerinde duruluyor.

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YSK’nın, 2011 genel seçimleri öncesinde söz konusu partilerle ilgili kararları bulunduğunu belirten kurmaylar, “Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla genel seçimlere YSK kararıyla katıldılar” diyor.