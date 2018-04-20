Diken

Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’den YSK’ya üç emsal: Aynı durumdaki partiler seçime girebilmiş

Share23
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 23

 

İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerine giremeyecekleri yönündeki sava karşı Yüksek Seç im Kurulu’nun (YSK) geçmişte aynı durumdaki üç partinin seçime katılmasına ilişkin aldığı kararları emsal gösterecek.

Bir yandan da İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in adaylığı için sosyal medya hesapları üzerinden “100 bin yetmez 1 milyon imza kampanyası” başlatıldı.

Reklam

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, seçim çalışmalarına başlayan  İYİ Parti yönetimi, bu kapsamda ilk etapta partinin 60 bin üyesinin imzasını alıp hazır etmeyi hedefliyor.

İYİ Parti kurmayları, ‘seçime giremeyecekleri’ tartışmalarına karşı da hukuki çalışmalara başladı. Bu bağlamda Anadolu Partisi, Merkez Partisi ve Türkiye Partisi’ne ilişkin YSK kararları üzerinde duruluyor.

Reklam

YSK’nın, 2011 genel seçimleri öncesinde söz konusu partilerle ilgili kararları bulunduğunu belirten kurmaylar, “Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla genel seçimlere YSK kararıyla katıldılar” diyor.

YSK yalanladı: İYİ Parti’yle ilgili bakanlığa yazı yollamadık

YSK engellerse İYİ Parti’nin planı hazır: Seçime Saadet ve Demokrat Parti ile gireriz

YSK’dan İYİ Parti sorusuna: İnceleme sonucunda karar vereceğiz

Başbakan ‘meydana çağırdı’: İYİ Parti’yle ilgili kararı YSK verecek

İYİ Parti noktayı koydu: Seçime girebiliyoruz


Share23
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 23

SON HABERLER

Soru: Adaylığı düşünülenler arasında Gül var mı? Kılıçdaroğlu: ‘Şimdilik’ yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla konuşan Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek “Görüşmemizin akışından yola çıkarak ‘Kılıçdaroğlu aday olmayacak’ diyebilirim” diye yazdı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak konusunda kapıyı kapatmayan Kılıçdaroğlu adaylığı düşünülen isimler arasında 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün olup olmadığı yönündeki soruya ise “Şimdilik yok” diye yanıt vermiş.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...