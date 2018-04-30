İYİ Parti’den ‘Wikipedia’nın açılışı’na davet: 25 Haziran, olmadı 9 Temmuz

İYİ Parti, “Açılışa tüm halkımız davetlidir” dedi.

Partinin Twitter hesabından, internet ansiklopedisi Wikipedia’ya bir senedir Türkiye’den giriş yapılamasına atıfla ’25 Haziran Wikipedia açılışı’ başlığıyla yazılan tweet’de “Tüm halkımız davetlidir. İlk toplantıda yeter sayısına ulaşılmazsa 2. toplantı 9 Temmuz’da yapılacaktır” dendi.

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Wikipedia’ya Türkiye’de erişim, ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddelerin içeriğindeki bazı ifadeler nedeniyle 29 Nisan 2017’den bu yana engelli.

Son olarak, Wikipedia’dan yapılan açıklamada Türkiye’de erişim yasağı uygulanmasına neden olan içeriğin değiştirildiği belirtilmiş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise “Yapılan kontrollerde Wikipedia’nın kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığının tespit edildi” diye karşı çıkmıştı.