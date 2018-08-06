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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’den ‘üst düzey istifalar’a: Gerekçeleri siyaset vicdanına uymuyor

 

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, kurucu üyeler Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu’nun istifasına ilişkin, “Gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti’ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

İYİ Parti kurucularından Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri, Yusuf Halaçoğlu bu sabah istifa etmişti. Üç isim de MHP’ye katılmayacaklarını söylemişti.

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Çıray, istifanın tek taraflı bir tasarruf olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Siyaset, ‘insan kazanma’ sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri’nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti’ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz.”

İYİ Parti’nin kurultayı 12 Ağustos’ta.

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