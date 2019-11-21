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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’den Türkkan’ın ‘erken seçim şartları’na tepki: Meşru görülemez

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, dün İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın ‘Erdoğan’ın parlamenter sisteme dönmeyi taahhüt etmesi, ayrıca beş altı icracı bakanlık vermesi durumunda erken seçime gidilebileceği’ sözlerini ‘yanlış ve kabul edilemez‘ bularak, “Partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Partinin ilkelerinin ‘hiçbir açıklama ile söndürülmesine, değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına müsaade edemeyeceklerini’ ifade eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu, “Partimiz seçmenine ve milletine verdiği sözleri, siyasi namusu bilen bir sorumlulukla siyaset yapmaktadır. İyileştirilmiş parlamenter sistem hassasiyetlerimiz, bu kabil siyasi savrulmaları mazur yahut meşru göremeyeceğimiz kadar mühimdir” diye konuştu.

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İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, dün Bursa İl Teşkilatı’nın düzenlediği programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a parlamenter sisteme geçiş için erken seçim çağrısında bulunmuş, ‘Erdoğan’ın 2020 yılına kesin bir tarih vermesi ve parlamenter sisteme dönmeyi taahhüt etmesi; ayrıca beş altı icracı bakanlık vermesi durumunda’ erken seçime gidilebileceğini ve ‘ülke için fedakarlıkta bulunabileceklerini’ söylemişti.

İYİ Partili Türkkan’ın erken seçim şartları: Parlamenter sistem ve beş altı bakanlık

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