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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’den TRT’ye Kuzey Korey lideri ‘şerefine’ basın özgürlüğü ödülü!

 

Devlet imkanlarını kullanıp tarafsız yayın yapması beklenen ancak seçim sürecinde partilere eşit davranmayarak tepki çeken kamu kurumu TRT, İYİ Parti tarafından protesto edildi.

Fotoğraf: İYİ Parti Basın Birimi

Partililer, bugün İYİ Parti Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ öncülüğünde TRT’nin İstanbul Ulus’taki binasının önüne gitti.

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İYİ Partililer, bina yakınındaki tel örgülere ‘Kim Jong-Un tarafsız ve özgür medya ödülü kazananı’ yazılı pankart astı. Pankartta, medyasının devlet kontrolünde olduğu Kuzey Kore’nin liderinin fotoğrafı yer aldı.

Özdağ, buradaki konuşmasında TRT’ye şöyle seslendi: “TRT’nin almış olduğu tavır Türk halkına saygısızlıktır. Bizim ödediğimiz vergilerle iktidar yanlısı bir yayın yapıp bizi görmezden gelmektedir. Böylesine bir anlayış ancak Kuzey Kore’de kaldı. O sebeple biz de kendilerine Kuzey Kore ödülü veriyoruz. Bununla mutlu olsunlar.”

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TRT yöneticilerinin mutlu olup olmayacağı bilinmez ama İYİ Partili grup, kanala bir de ödülü temsilen kupa verdi.

Akşener’i TRT’de ara ki bulasın…

Kore’nin resmi ajansı Korean Central News Agency’de (KCNA) neredeyse tüm haberler ülke lideri hakkında.

Her seçim döneminde gündeme gelen TRT, bu seçimde de özellikle CHP ve İYİ Parti’nin hedefinde.

İki parti de kanalın kendilerine yeterince yer vermediğini belirterek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehine tek taraflı yayın yaptığını belirtiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçim vaatlerinden biri TRT’yi satmak. Akşener’in yanı sıra CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de TRT’de propaganda konuşmasını “Siz Erdoğan’ı konuşturun” diyerek yapmayacağını açıkladı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin araştırmasına göre TRT Haber geçen ay Akşener’e İYİ Parti’ye 14’er dakika olmak üzere toplamda 28 dakika ayırdı. Aynı zaman diliminde Erdoğan ile AKP’ye ayrılan toplam süre 252 dakika.

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