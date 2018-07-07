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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’den seçim analizi: CHP ile ittifak oy kaybettirdi

 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, beklenen düzeyde oy alamamalarının sebebinin CHP ile ittifak yapmaları olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

2017’nin sonunda kurulduğunda bazı anketlerde oy oranı yüzde 20’ye kadar çıkan İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerine CHP ve Saadet Partisi ile birlikte ‘millet ittifakı’ çatısı altında katılmıştı. Seçimlerden önce CHP ile ittifakın AKP’deki merkez sağ oyların gelmesini güçleştirebileceği yönünde bazı İYİ Parti kurmaylarınca kaygılar da dile getirilmiş, nihayetinde İYİ Part yüzde 10 oy oranında kalmıştı.

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Habertürk TV’de seçim sonuçlarını analiz eden Ümit Özdağ şunları söyledi: “Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Benim kişisel kararım; CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum. Tabi bizim de eksiklerimiz vardı. Kampanyamızı daha iyi yapabilirdik. Neticeye baktığımızda geçmişten ders alıp, eksiklerimizi giderip yola devam edeceğiz.”

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