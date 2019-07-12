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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’den ‘Pucca’ya ‘Erdoğan göndermeli’ destek: İçiciyim diyen yırtıyor…

İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan, ‘Pucca’ lakaplı sosyal medya fenomeni Selen Pınar Karagöz’e verilen hapis cezasına tepki göstererek ‘esrarla yakalanıp içiciyim diyenin’ ceza almadığını söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Karagöz, ‘uyuşturucuya özendirme’ suçundan yedi yıl hapse mahkum edilmiş, mahkem cezayı iyi halden beş yıl 10 aya düşürmüş, ayrıca sanık 3 bin 333 gün adli para cezası karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasına hükmetmişti.

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İYİ Parti milletvekili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeğenine de gönderme yaptığı mesajında şunları söyledi: “Elli kilo esrarla yakalanan bir muhterem içiciyim deyince yırttı, Pucca twit attı yedi yıl ceza aldı. Adalet devletin dinidir derken bunu söylüyorduk.”

50 kilogram esrarla yakalanan Erdoğan’ın yeğeni Mehmet Erdoğan, ‘satıcı değil içici olduğunu’ savunmuş ve ceza almamıştı.

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‘Pucca’ya uyuşturucuyu özendirme suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası

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