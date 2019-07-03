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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’den Osman Öcalan’ı ekrana çıkaran TRT hakkında suç duyurusu

İYİ Parti, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimi öncesinde ekrana çıkarılmasıyla ilgili TRT hakkında ‘suçu ve suçluyu övme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, terör örgütünün propagandasını yapma’ iddalarıyla suç duyurusunda bulundu.

Osman Öcalan, TRT Kurdi’deki konuşması sırasında

AA’nın haberine göre, başvurudan sonra yapılan açıklamada, bir kamu kurumu olan TRT’nin asli görevinin tarafsız bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmek ve topluma doğru bilgi aktarmak olduğu vurgulandı.

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Açıklamada şöyle dendi: “23 Haziran seçimlerinden önce gazilerimizin, şehitlerimizin ve bütün Türk milletinin vicdanlarını yaralayan bir röportaj TRT ekranlarında yayınlanmıştır. Bebek katili Abdullah Öcalan’ın kardeşi olan, 74 askerimizin şehit edilmesinin emrini veren, hain terörist Osman Öcalan’ın TRT ekranlarına çıkarılması, Türk milletinin, Türk devletinin vakarını örselemiştir. Bu yayın TRT’nin yayın hayatına kara bir leke olarak geçmiştir.”

Osman Öcalan’ın TRT aracılığı ile ‘terör’ örgütünün cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek övdüğü belirtilen açıklamada, sorumluların ‘yargı önünde hesap vermek zorunda olduğu’ belirtildi.

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