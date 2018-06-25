İYİ Parti’den ilk seçim değerlendirmesi: Yedi aylık partiyiz, iyi başlangıç yaptık

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, yedi aylık bir parti olarak 24 Haziran seçimlerinde iyi bir başlangıç yaptıkları görüşünü savundu.

YSK’nın resmi açıklamasını yapmamasına rağmen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarının belli olduğunu dile getiren Koray Aydın şöyle devam etti: “İYİ Parti olarak sandıktan çıkan sonuçlarla iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Milletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yedi aylık bir yolculuk bizimkisi. Kuruluşundan bu yana geçen bu sürede belki de siyasi tarihte ilki başarmış bir parti olarak yerini alacaktır. Kendi imkanlarıyla, teşkilatlarını yeni kurmuş, milletin teveccühünü kazanan bir hareket olarak yeni bir yolculuğa çıkmıştır Türk siyasi hayatında. TBMM’de güçlü bir grupla temsil etme hakkını verdi milletimiz. İYİ Parti olarak bu seçimde belki iyi bir neticede alabilirdik ama milletimizin kararıyla verilen neticeyi iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz.”

Reklam

Akşener çarşamba konuşacak

Hazineden yardım almadan imece usulu çalıştıklarını ve İYİ Parti’nin yedi aylık yolculuğunda teşkilatlarının fedakarlığı ile yol aldığını vurgulayan Koray Aydın, “TBMM’de güçlü grupla temsil edilmede üzerimize düşen sorumluluğu yapacağız” diye konuştu.

Aydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çarşamba günü bir basın toplantısı yapacağı bilgisini de verdi.