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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’den iddia: Adil Öksüz seçime 15 gün kala getirilip iftira attırılacak

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 15 Temmuz darbesinin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün seçimlere 15 gün kala ‘yakalanmış gibi’ Türkiye’ye getirilerek CHP ve İYİ Parti’den bazı isimlere yönelik FETÖ’cü diye iftira atmasının sağlanacağı iddiasını ortaya attı.

Fotoğraf: DHA

 

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Koray Aydın seçimlere OHAL uygulaması altında gidilmesini eleştirirken şöyle konuştu: “Şimdi iktidar sahipleri zavallı gençleri içeriye alıp güya FETÖ’cülükten  soruşturma yapıyor süsü vererek, yandaş medyalarında propaganda yapıyorlar. Delil yok. Hiçbir şey yok. Yazık oluyor o masum gençlere. Şimdi de yazılıp, çizilip konuşuluyor: FETÖ imamlarından Adil Öksüz, biliyorsunuz. Devlet tarafından yakalandı. Sonra meçhul bir şekilde serbest bırakıldı. Şimdi bunun ‘Devletin adamı’ olduğu söyleniyor ve seçime 15 gün kala güya iktidar tarafından yeni yakalanıp getiriliyormuş gibi seçim malzemesi olarak kullanılacağı iddia ediliyor. Bu kişinin, itirafçı olarak hem İYİ Parti’yi hem CHP içindeki bazı isimleri FETÖ’cü olarak suçlayıp bunu bir seçim kozu olarak kullanabilecekleri her yerde konuşuluyor. Abidik gubidik işlerde bu iktidar çok uzman. Bunları okudukça, ne kadar aciz duruma düştüklerini görüyoruz.”

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Fethullah Gülen cemaatinin ‘Hava Kuvvetleri imamı’ olduğu öne sürülen Adil Öksüz 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü’nde yakalandıktan sonra serbest bırakılmıştı.  Yanlışlıkla serbest bırakıldığı söylenen Öksüz’ün yurtdışında olduğu iddia ediliyor.

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