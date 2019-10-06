İYİ Parti’den İBB’ye Çince eleştirisi: Tabelaların amacını anlayamadık

İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), bazı toplu taşıma duraklarının isimlerini Çince yazmasına tepki gösterdi.
Tramvay ve metro duraklarının bazılarına, İBB tarafından durak isimlerinin Çincesi de kondu. Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan Türk ve Müslüman Uygurlara yönelik baskıları nedeniyle, İBB’nin uygulaması tepki çekti.
İstanbul Ülkü Ocakları, Türk ve Doğu Türkistan bayraklarının bulunduğu, ‘Katil Çin’ yazılı yapıştırmalarla Çince isimlerin üzerini kapattı. Tüm Yardımlaşma Derneği üyeleri de yine ellerindeki kağıtları, Çince isimlerin üzerine yerleştirdi.
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık yaptığı İBB’ye, CHP’nin ittifak ortağı İYİ Parti’den de eleştiri geldi. Partinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda “İBB’nin amacını anlayamadık” dendi.