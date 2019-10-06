İYİ Parti’den HDP ‘şartı’: PKK’yı lanetlemezlerse ilişki kurmayız

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, PKK’yı ‘lanetlemedikleri sürece’ HDP ile ‘organik bir ilişki’ kurmayacaklarını açıkladı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan da geçtiğimiz günlerde CHP’yi HDP ittifakı nedeniyle eleştirmiş ve “Tabanımızı rahatsız eden görüşleri dile getirmekte de beis görmüyoruz. HDP’li seçmenden oy isteyebilirsiniz ama HDP ile ittifak tabanımızı rahatsız eder” diye konuşmuştu.

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Medyascope’ta konuşan Kavuncu, HDP’den ‘o net duruşu, o net beyanı duymak istediklerini’ söyledi.

İYİ Parti il başkanı şöyle konuştu: “‘Biz PKK’nın bir terör örgütü olduğunu ve lanetlediğimizi söylüyoruz’ beyanını duymak istiyoruz. Bu ifade edilmediği sürece bizim HDP ile herhangi bir organik ilişkiye girmemiz mümkün değil.”