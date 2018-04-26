İYİ Parti’den ‘Gül’ün adaylığına’: Hangi derin devletin istediğini biliyoruz

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çatı adaylığına ilişkin konuşulanlara dair “Hangi derin devletin önümüzü kesmek istediğini iyi biliyoruz” dedi.

Son günlerde medyada 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olabileceği yönünde kulis haberler yer alıyor. Bunun için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeye ikna edilmeye çalışılacağı öne sürülüyor.

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İYİ Parti lideri Akşener, bir kez daha 100 bin imzayla aday olacağını açıklarken, Gül’ün ortak aday olması için çekilmeyeceğini de vurgulamış, parti yönetimi de bu kararı teyit etmişti. CHP ise “CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da” demişti.

Twitter hesabından bir açıklama yapan partinin kurucularından Halaçoğlu, şöyle yazdı: “Herkes şunu iyi bilsin ki, biz bir takım oyunlara gelmek için bu yola çıkmadık. Bu tuzaklara düşmeyiz. Hangi derin devletin önümüzü kesmek istediğini iyi biliyoruz. Çatı ittifakı yok diyoruz ama akıl almaz yerlerden baskı geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Meral hanımdan vazgeçmeyeceğiz.”

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