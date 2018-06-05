İYİ Parti’den Google’a reklam: İbrahim Tatlıses’i arat, doğalgaz çıksın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘prompter krizi’yle ilgili ilk kez konuştu: “Yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Korumalar onu tekrar sandalyeye oturtmadılar. O beni rahatsız etti, koruma müdürümü çağırdım.”