İYİ Parti’den Google’a reklam: İbrahim Tatlıses’i arat, doğalgaz çıksın

İYİ Parti, 24 Haziran’daki seçim öncesi Google’a arama yapılınca çıkan esprili reklamlar verdi.
Partinin reklamları 4 Haziran’da dolaşıma sokuldu.
Reklamı görmek için partinin daha önceden belirlediği bir kelimeyi aratmak gerekiyor. Örneğin ‘akp’ aratılınca ilk sırada ‘Artık daha İyi’si var’ yazısı çıkıyor. Burada partinin sitesine link veriliyor.
Yine İbrahim Tatlıses’in ismini aratınca kullanıcılar ‘Doğalgaz mı bağlatacaksınız, İYİ Parti’yi bekleyin’ yazısıyla karşılaşıyor.
Reklamdan örnekler şöyle: