İYİ Parti’den CHP’ye çağrı: Tanrıkulu hakkında gereği yapılsın

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP’ye çağrıda bulunarak partinin İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıku’yla ilgili ‘gereğinin yapılmasını’ istedi.

Fotoğraf: DHA

Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı’na dair “Bu, Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

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DHA’ya konuşan sözcü, harekatın kendileri için ‘PKK’ya yapılmış bir müdahale’ olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, CHP’li vekilin sözlerinin, operasyonu ‘Türk-Kürt kavgası’ olarak değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerinden farklı olmadığını savundu.

Parti sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Bugün de oraya terörü vurmak için indik. Dolayısıyla bizim devlet millet irademizin böyle perçinlendiği zamanlarda siyasetçilerin kurduğu cümlelere dikkat etmesi lazımdır. Bu cümlenin üzerine yorum yapmak lüzumsuzdur. Tanrıkulu’nun ifadeleri münasebetsiz bir laftır. Bunların benzerleri zaten dünyadan yeteri kadar duyuyoruz ki içeriden duymak doğru değildir. Dolayısıyla CHP gereğini yapacaktır.”