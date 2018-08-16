İYİ Parti’den bir istifa daha: Düzelen hiçbir şey yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını da yapan kurucu isimlerden Orhan Erzurum, tüm görevlerinden ve üyelikten istifa ettiğini duyurdu.

Yine İYİ Parti kurucularından Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri, Yusuf Halaçoğlu, Şule Ünlü Doğan, Mehmet Fatih Eryılmaz geçen hafta içi istifa etmişti. Bor, Yeniçeri, Halaçoğlu MHP’ye katılmayacağını söylemişti.

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İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Orhan Erzurum, halihazırda milletvekili değil.

Erzurum, istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “İyi Parti, bugün geldiği noktada beklentilerin hiçbirine cevap verecek düzeye gelmedi. Teşkilatlarda yaşanan sorunlar ve kişisel beklentilerini alamayan partililerin seçim çalışmalarına balta vurması en büyük engelimiz olmuştur. 12 Ağustos kongresinde de beklenenin aksine düzelen hiçbir şeyin olmadığını görmüş bulunmaktayım.”