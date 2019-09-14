İYİ Parti’den AKP’ye çağrı: Leyla Güven’in dokunulmazlığını kaldırın

İYİ Parti, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. (Fotoğraf: Reuters)

Yazılı açıklama yayınlayan İYİ Parti, iktidarın Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan annelerden nemalanmayı amaçlayan bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

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Açıklamada, Güven’in ‘hadsiz bir açıklama’ da yaptığı dile getirilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HDP önündeki eyleme gitmesi eleştirildi.

“Türk devletinin bakanları, terörle iltisaklı olduğunu iddia ettikleri bir partiden yardım bekleyemez” ifadeleri kullanılan açıklamada, Güven’in “Gerillaya katılımlar da olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak” dediği, bu nedenle demokratik imkanlardan yararlanmaya hakkı olmadığı kaydedildi.

İYİ Parti, iktidara da şu çağrıda bulundu: “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in dokunulmazlığını derhâl kaldırmalıdır. İYİ Parti bu noktada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Güç, imkân ve sorumluluk sizde. Eğer bu garip oyunun içinde değilseniz, hiç vakit kaybetmeden, ülkemizi ve milletimizi hedef alan bu hadsizliğe haddini bildirin. Daha bugün (dün) yedi şehidini Hakk’a uğurlayan Yüce Milletimizin ve bizim beklentimiz, bir an önce devlet etme görevinizi yerine getirmenizdir. Millet sizden, HDP için ‘evlatlarımızı geri getiren parti’ algısı yaratmanızı değil, onları dağa çıkaranları pişman etmenizi bekliyor. Her mesele üzerinden hamaset yapmayı artık bırakın, işinizi yapma vaktiniz geldi de geçiyor…”