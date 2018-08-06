İYİ Parti’de üç üst düzey istifa: Bor, Yeniçeri, Halaçoğlu

İYİ Parti kurucularından Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri, Yusuf Halaçoğlu istifa etti.

Ortak basın toplantısında konuşan Halaçoğlu şunları söyledi: “Sergilenen tavırlar kurultayda bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti’den istifa ediyoruz.”

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Halaçoğlu şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı olacağım diye yol çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgâr alan genel başkan ancak yüzde 7.26 oy alarak dördüncü oldu, kemik oyları yüzde 17.5 olan parti de yüzde 9.96 alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti.”

“MHP’de mücadele ettiğimiz yönetim anlayışı, yeni partimize de sıçradı” diyen üç isim, MHP’ye dönmeyeceklerini söyledi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kendilerine haber vermeden ‘Millet İttifakı’na katıldığını söyleyen Nevzat Bor ise,

Partiden geçen ay da genel başkan Akşener’in danışmanı Ali Aydın ve ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Ayfer Yılmaz istifa etmişti.

Halaçoğlu aday gösterilmemişti

Milletvekili adaylığı için ailevi nedenlerini gerekçe göstererek, İzmir ya da Ankara talebinde bulunan Halaçoğlu listede yer bulamayınca, “İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama bir yer bulamadılar” diyerek kırgınlığını dile getirmişti.

Akşener de duruma açıklık getirerek, “(Halaçoğlu) Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara’yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla ‘Beni affedin’ dedi. Ben de o karara saygı duydum” diye konuşmuştu.

Halaçoğlu son olarak, “Listede yer almasam da bütün varlığımla hiçbir küskünlük göstermeden bu yolda mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım” demişti.

Halaçoğlu, partideki kurultay gündeminin ardından genel başkanlığa adaylığını koyma niyetinin olmadığını söylemişti.