Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

İYİ Parti’de şimdiye dek 37 il başkanı görevlendirildi

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

İYİ Parti, şimdiye dek 37 kentte il başkanını belirledi.

Partinin teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Koray Aydın, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya ve Samsun dahil 31 il başkanının daha belirlendiğini söyledi.

Reklam

Böylece şimdiye dek 37 kentte kurucu il başkanı görevlendirildiğini aktaran Aydın, “Titiz araştırma ve istişareler sonucu belirlenen ve işlemleri tamamlanan kurucu il başkanlarının görevlendirmelerine, bütün illerde teşkilatlanma hedefi doğrultusunda peyder pey devam edilecektir” dedi.

Akşener’in ‘A takımı’nda görev dağılımı: CHP’den ayrılan Çıray genel sekreter

İYİ Parti’nin ‘başkanlık divanı’: Çıray’ın olduğu listede Halaçoğlu ve Okutan yok

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...