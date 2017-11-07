İYİ Parti’de şimdiye dek 37 il başkanı görevlendirildi

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İYİ Parti, şimdiye dek 37 kentte il başkanını belirledi.

Partinin teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Koray Aydın, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya ve Samsun dahil 31 il başkanının daha belirlendiğini söyledi.

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Böylece şimdiye dek 37 kentte kurucu il başkanı görevlendirildiğini aktaran Aydın, “Titiz araştırma ve istişareler sonucu belirlenen ve işlemleri tamamlanan kurucu il başkanlarının görevlendirmelerine, bütün illerde teşkilatlanma hedefi doğrultusunda peyder pey devam edilecektir” dedi.