İYİ Parti’de kurultaya doğru: Slogan ‘Daha yeni başlıyoruz’

Son dönemde genel başkan krizi ve istifalarla anılan İYİ Parti, 2’nci Olağanüstü Kurultayı’nda “Daha yeni başlıyoruz” sloganını kullanacak.
AA’dan Esin Işın’ın haberine göre 12 Ağustos’ta Ankara’daki ATO Congresium’da yapılacak kurultayda genel başkanlığa tek aday mevcut başkan Meral Akşener.
Parti ve ülke içinde demokrasi vurgusu yapılması beklenen kongrede CHP’de kongre yapılmasına karşı çıkan yönetimle İYİ Parti arasındaki farka dikkat çekileceği ifade edildi.
Kurultay için teknik çalışmalarda da sona geldi.
Genel başkan ve parti organlarının seçileceği kurultayda 1124 delege oy kullanacak. Kurultayda genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.
Parti kulislerinde GİK ve MDK’de köklü değişiklikler olacağı konuşuluyor.
İYİ Parti kurucularından Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri, Yusuf Halaçoğlu ve Mehmet Fatih Eryılmaz, partiden ayrılmıştı.